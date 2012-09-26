У Києві хлопця забили бейсбольною битою - з метою пограбування

Співробітники карного розшуку в Києві затримали двох осіб, які вночі 25 вересня з метою пограбування до смерті забили бейсбольною битою 28-річного чоловіка.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України в м.Києві, 25 вересня близько 3.00 до Деснянського райуправління столичної міліції спецлінією 102 надійшло повідомлення, що біля будинку 29-Б на вул. Закревського виявлено труп чоловіка.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група Деснянського райуправління міліції. Проведеними першочерговими заходами співробітниками міліції було встановлено особу небіжчика. Ним виявився 28-річний житель Троєщини. Згідно з висновком судово-медичної експертизи, смерть чоловіка настала внаслідок відкритої черепно-мозкової травми з численними переломами кісток черепа та обличчя.

Цього ж дня слідчим відділом Деснянського райуправління міліції за фактом вбивства було порушено кримінальну справу за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Як зазначили у міліцейському главку, у ході проведення оперативно-розшукових заходів працівниками карного розшуку було затримано двох підозрюваних у скоєнні умисного вбивства - 32-річного неодноразово судимого киянин та його 17-річного спільника, уродженця Сумської області, які тимчасово проживали в орендованій квартирі.

За словами затриманих, у ніч скоєння злочину вони прогулювалися масивом в пошуках «легкої наживи». Біля будинку 29 на вул. Закревського помітили чоловіка, що йшов вздовж алеї. Маючи на меті заволодіти особистими речами останнього, чоловіки підбігли та завдали хлопцю кілька ударів по голові бейсбольною битою. Забравши два мобільні телефони та гроші, зловмисники зникли з місця події.

Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер на місці.

При затриманні в одного з підозрюваних вилучено мобільний телефон, що належав убитому. Згодом, при огляді їхнього помешкання, правоохоронці виявили інший телефон потерпілого, бейсбольну биту та інші речові докази скоєння вбивства. Вилучені речі направлено на експертизу до НДЕКЦ ГУМВС України в м. Києві.

Також було встановлено, що напередодні вбивства затримані вчинили ще один злочин. 24 вересня близько 23 години на вул. Бальзака вони побили та пограбували перехожого. Зараз 26-річний потерпілий з важкою закритою черепно-мозковою травмою перебуває в лікарні.

Затримані перевіряються на причетність до скоєння аналогічних злочинів.