На Чернігівщині знищили понад 3,3 тис. кущів конопель

У Чернігівській області правоохоронці виявили та знищили понад 3,3 тис. кущів конопель.

Про це УНІАН повідомили у секторі громадських зв`язків УМВС в області.

Під час оперативно-профілактичного відпрацювання Куликівського району та спецоперації "Мак-2012" оперативники сектору карного розшуку спільно із колегами з обласного Управління внутрішніх справ Чернігівської області 24 вересня виявили плантацію конопель за межами села Смолянки Куликівського району між лісом і посівами соняшника на закинутому літньому таборі для випасання худоби.

Міліціонери викорчували та знищили 3334 рослини, ще 100 рослин відібрали і направили на дослідження до науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при УМВС в області. За попередніми оцінками, на чорному ринку знищена наркосировина коштує більше 3 млн грн.

Як уточнили у секторі громадських зв`язків УМВС в області, зараз триває перевірка, що має з`ясувати, чи конопля розсіялася на закинутій ділянці самостійно, або хтось її вирощував. Також перевірка має встановити, чому посадовці приватного сільгосптовариства не вжили заходів для знищення цих посівів. Збираються матеріали та вирішується питання про порушення кримінальної справи за статтею 310 Кримінального кодексу України – "посів або вирощування снотворного маку чи конопель", такі дії караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.