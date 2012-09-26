Фонд Ахметова поставив діагностичне обладнання в Івано-Франківськ

Сьогодні, 26 вересня, відбулося відкриття оновленої мікробіологічної лабораторії з діагностики туберкульозу в Івано-Франківському обласному фтизіопульмонологічному центрі.

Як передає кореспондент УНІАН, Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» забезпечив встановлення сучасного діагностичного обладнання, зокрема, мікробіологічного аналізатору Bactec MGIT 960 і витратних матеріалів до нього на півроку для проведення тесту на медикаментозну чутливість. Також встановлено лабораторні центрифуги, морозильні камери, шафи біологічної безпеки, термостати, екрановані бактерицидні випромінювачі, а також предметні скельця для мікроскопії, бокси для зберігання і транспортування предметних скелець, респіратори, пробірки для центрифугування типу Falcon.

Поставка обладнання фондом здійснилася в рамках реалізації програми «Зупинимо туберкульоз в Україні», яка є одним із запланованих заходів виконання меморандуму між Івано-Франківською обласною радою, обласною державною адміністрацією та фондом, який біло підписано 6 лютого 2012 р.

Директор фонду Анатолій Заболотний на прес-конференції в Івано-Франківську сказав: «Для Івано-Франківської області ми поставили і встановили сучасне діагностичне обладнання на загальну суму 268 832 доларів США, в тому числі для обласного фтизіопульмологічного центру – на суму 195 113 долл. США».

За його словами, це дозволить покращити ефективність лабораторної діагностики туберкульозу, що є важливим елементом подолання епідемії туберкульозу в Україні.

Довідка УНІАН. В Івано-Франківській області функціонує 7 протитуберкульозних диспансерів на 640 місць. У 14 лікувально-профілактичних закладах облаштовані фтизіатричні кабінети.

У 2011 р. в області на обліку в протитуберкульозних закладах перебувало 16,44 тис. хворих на туберкульоз (у 2007 р. - 16,848 тис. хворих).

У 2011 році на Прикарпатті зареєстровано 905 хворих (65,7 випадків на 100 тис. населення) на вперше діагностований туберкульоз, для порівняння по Україні – 67,2.