Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр Мазурчак запевняє, що столиця готова до майбутнього опалювального сезону не гірше, ніж у попередні роки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в інтерв’ю журналістам.

За словами О.Мазурчака, опалення об’єктів соціальної сфери місто зможе розпочати при потребі вже 2 жовтня.

“Київ готовий до опалювального сезону не гірше, ніж у попередні роки. Але є ще ті речі, які треба доробити. Наприклад, “Київенерго” побачило при заміні мереж, що потрібно ще додаткові фінансові ресурси, і виділив додатково близько 30 млн грн на проведення додаткових робіт, які він не встигає зробити в ті терміни, які ми йому встановили, а саме: до 1 жовтня. Вони будуть продовжувати роботи десь до 10 жовтня. Це заміна тих мереж, які вийшли з ладу під час випробувань”, - розповів О.Мазурчак.

За його інформацією, всі міські котельні, які виробляють тепло, а їх більше 170, – готові до опалення. “Є проблеми з відомчими котельнями, які, в тому числі, опалюють будинки. І з цим ми сьогодні працюємо. Не зовсім до цього відносяться відповідально власники. Але я думаю, що це питання буде найближчими днями вирішено”, - додав представник КМДА.

Водночас, як підкреслив О.Мазурчак, через досить зношену технічну структуру опалення в місті доведеться взимку “дуже багато зусиль прикладати для ліквації аварій, які можуть бути і, відповідно, будуть і цього року”. Разом з тим він запевнив, що для швидкого усунення пошкоджень, як і торік, будуть створюватись групи швидкого реагування, які майже втричі зменшують нормативний час на ліквідацію аварій.

“Загалом ми ставимо завдання, щоб вже заповнені системи були станом на 1 жовтня. Ми готові будемо включити, при необхідності, наприклад, бюджетну сферу навіть 2 жовтня, якщо тільки температура понизиться. Якщо режим буде нормальний і три доби не буде пониженої температури, то ми будемо робити після 10 числа поступове включення бюджетної сфери, а з 15 включати житловий фонд”, - сказав перший заступник голови КМДА.