Охоронець "Каравану", що вижив, - у дуже тяжкому стані

Охоронця, який постраждав під час стрілянини у київському торговому центрі «Караван», прооперували, його стан дуже тяжкий, повідомляє ТСН.

Постраждалого прооперували кілька годин тому в Київській лікарні швидкої допомоги.

«Кулі потрапили чоловікові у живіт і шию. З операційної пораненого перевели до реанімації. До нього нікого не допускають. Стан хворого дуже тяжкий», - повідомляє ТСН.

За інформацією каналу, уціліти під час нападу вдалося Павлу Феденкову, який родом з Одеси, а охоронцем у столичний ТЦ він влаштувався рік тому. У нього двоє неповнолітніх дітей.

Джерело: tsn.ua

Газеті «Сегодня» джерело у правоохоронних органах повідомило, що підозрюваний залишив багато слідів, чоловіка виразно зафіксувало багато відеокамер на території гіпермаркету, а також біля кімнати, де відбулася стрілянина. Крім того, злочинець залишив свою кепку, коли викладав крадене на стіл, і зараз її відправили на експертизу для аналізу ДНК волосся. За словами джерела, також знайдені відбитки пальців злочинця.

Джерело у правоохоронних органах також повідомило газеті: «Думок дуже багато з приводу нього. Ми не виключаємо, що це хтось із військових, у якого не склалося життя. Поряд знаходяться військові гуртожитки. Також він узяв хліб і молоко, що говорить про те, що у нього не було грошей на більше. Цей розстріл більше схожий на те, що це зробив громадянин, який зневірився, який потрапив у нестандартну ситуацію. Навряд чи у нього є зв`язок з кримінальним світом».

Співрозмовник не виключив, що розстріл міг зробити діючий або колишній працівник силових структур, оскільки характер поранень говорить про те, що він стріляв на поразку.

Пошуки стрільця, за словами джерела, утруднені тим, що навколо «Каравану» - промзона.

Інше джерело повідомило газету, що «це не був кілер, оскільки пістолет був «розпущений», з нього багато стріляли, і напевно використовувався у навчальних цілях». Правоохоронці не виключають, що злочинець, зрозумівши, що накоїв, може застрелитися.

«Також експерти встановили, що чоловік носив пістолет з «патроном у патроннику», тобто пістолет був готовий до стрілянини у будь-який момент. Так роблять досвідчені стрілки», — додало інше джерело видання.

Джерело: segodnya.ua

Як повідомляв УНІАН, учора, 26 вересня, в столичному ТРЦ «Караван», що на вул. Лугова, 12, невідомий розстріляв трьох приватних охоронців і одного поранив. Попередньо встановлено, що один із охоронців побачив, як покупець вкрав з вітрини флешку, і попросив його пройти до кімнати охорони і пред`явити те, що він має у кишенях. На той момент у кімнаті перебувало ще троє охоронців.

Замість того щоб виконати вимогу, чоловік дістав вогнепальну зброю і відкрив вогонь по присутніх у кімнаті, після чого втік.

Міліція порушила кримінальну справу за фактом вбивства трьох охоронців у столичному ТРЦ «Караван». Справу порушено за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу (навмисне вбивство).