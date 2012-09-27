Рівненщина: понад 90 міліціонерів здали донорську кров

Міліціонери Рівненщини здали свою кров для потреб медичних закладів області.

Як повідомила УНІАН керівник сектору зв’язків з громадськістю УМВС України в області Тамара Лисенко, 26 вересня понад 90 правоохоронців області здали як донори кожен не менше по 450 мілілітрів своєї крові людям, які її потребують.

Таку акцію рівненські правоохоронці проводять уже втретє поспіль.

За здану кров міліціонерам висловили вдячність працівники обласної станції переливання крові, зазначивши, що в області є проблема недостатньої кількості донорської крові.

«Ми вдячні всім донорам, і не так ми, як наші пацієнти, які потребують ці препарати чи компоненти крові, - зазначила головний лікар обласної станції переливання крові Ліна Михальчук. - Акцію міліція проводить вже не вперше, а оскільки донорами можуть бути лише здорові люди, то правоохоронці якнайкраще підходять для цього».