У Полтаві в черзі на поклін до Плащаниці померла жінка

У Полтаві в черзі на поклін до Плащаниці Пресвятої Богородиці померла жінка.

Як повідомили УНІАН на міській станції швидкої допомоги, тіло 39-річної полтавчанки виявили о 8 ранку 25 вересня поблизу черги до Свято-Макаріївського собору, куди полтавчани прийшли, аби поклонитися Плащаниці Пресвятої Богородиці.

Медпрацівники повідомляють, що, за словами очевидців, жінка знепритомніла й впала. Медики, які прибули на виклик, констатували смерть.

Цього ж дня після обіду швидку викликали для 73-річної жінки, якій стало зле на вході до храму. Медики надали їй невідкладну допомогу й доставили додому.

Плащаниця Пресвятої Богородиці знаходиться в Свято-Макаріївському кафедральному соборі Полтави з 24 вересня. Люди вистоюють годинами в черзі, щоб поклонитися святині. 27 вересня Плащаницю перевезуть до Харкова.