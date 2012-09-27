Вінниччина: 5-річна дівчинка отруїлася невідомою речовиною

У місті Погребище Вінницької області внаслідок отруєння невідомою речовиною померла 5-річна дівчинка, та госпіталізовані ще двоє дітей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі теруправління МНС у Вінницькій області, 26 вересня до служби МНС у місті Погребище надійшло повідомлення, що до районної лікарні було госпіталізовано 5-річну дівчинку з сильним отруєнням невідомою речовиною, внаслідок чого дитина померла.

Також з ознаками отруєння були госпіталізовані хлопчики віком 13-ти та 17-ти років. Зараз дітей, які перебувають у стані середньої важкості, госпіталізовано у Вінницьку обласну дитячу лікарню.

Токсин, яким отруїлися діти, буде встановлювати судово-медична експертиза.