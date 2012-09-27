У Харкові завершують відновлювати стіни пошкодженого будинку

У Харкові закінчується відновлення зовнішніх стін будинку по вулиці Петра Слинька, 2-б, який 4 вересня було пошкоджено вибухом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, сьогодні будівельники закінчують відновлення останнього, технічного, поверху будинку.

Генеральний директор будівельної компанії «Стальконструкція», яка проводить роботи, Сергій Євель зазначив, що зараз робітники також відновлюють внутрішні стіни будівлі та міняють комунікації. Їх реконструкцію планують провести до холодів. Також до цього часу хочуть засклити вікна і балкони.

За словами першого заступника Харківського міського голови Андрія Парамонова, на сьогодні будівельники випереджають графік робіт. Роботи проводяться щодня, незважаючи на те, що місто чекає на кошти, які пообіцяв виділити на відновлювальні роботи уряд.

У прес-службі міськради зазначили, що біля будинку продовжують чергувати працівники муніципальної охорони та територіального центру Комінтернівського району. За словами соцпрацівників, якщо раніше мешканці зверталися переважно з питаннями побутового характеру, то зараз їх цікавлять терміни будівництва.

Як повідомляв УНІАН, 4 вересня о 10.30 у Харкові в дев’ятиповерховому будинку на вул. Петра Слинька, у квартирі на третьому поверсі стався вибух, за попередніми даними, побутового газу. Внаслідок вибуху постраждало п’ятеро осіб. З будинку було евакуйовано майже 50 осіб.

За даними міськради, на сьогодні усі мешканці пошкодженого будинку отримали матеріальну допомогу в розмірі 1 тис. грн на кожного члена родини. На цей час 20 родин (64 особи) з пошкодженого вибухом будинку розселили в три готелі і гуртожиток КП «Харківміськліфт».

5 вересня на засіданні обласної комісії питань з надзвичайних ситуацій аварії в будинку надали статус надзвичайної події регіонального масштабу і звернулися в Кабмін за матеріальною допомогою.

Голова Кабінету міністрів України Микола Азаров під час візиту до Харкова пообіцяв, що уряд профінансує відновлення пошкодженого будинку.