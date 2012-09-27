Чи очистять завод «Радикал» від ртуті за півтора року?

Голова КМДА Олександр Попов має сумніви, що територію ВАТ «Радикал» вдасться очистити від ртуті у найближчі півтора року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Попов сказав, оглядаючи територію державного науково-виробничого підприємства «Захід» під час виїзної наради з вирішення актуальних питань у сфері техногенно-екологічної безпеки Києва.

Під час зустрічі представник ТОВ «С. І. Груп Консорт ЛТД», задіяного у проекті очищення «Радикалу», Ілля Маркевич відзначив, що всі відходи ртутного виробництва потрібно вивозити за кордон, адже в Україні немає відповідного полігону чи можливості переробки цих речовин.

«Якщо зможемо виграти тендер, ми привеземо обладнання, яке буде просто на заводі робити першу очистку. Окремо пари ртуті і ртуть буде вивозитися за кордон», - відзначив І.Маркевич і додав, що грунт з високим рівнем забруднення, який очистити не зможуть, також окремо буде вивозитися.

Крім того, І.Маркевич зауважив, що за наявності потрібних коштів проект буде повністю завершено максимум за 1,5 року.

«Я не настільки оптиміст, думаю, за 1,5 року це зробити буде складно», - сказав, у свою чергу, голова КМДА і нагадав, що цього року для завершення очищення території заводу «Радикал» від ртуті з міського бюджету було виділено 5 млн. грн.

Водночас, начальник Головного управління промислової, науково-технічної та інноваційної політики КМДА Людмила Денисюк відзначила, що триває активна робота зі створення алгоритму очищення цієї території. Перший етап роботи – розробка технічних умов, проекту з вивезення отруйних речовин з «Радикалу».

Довідка УНІАН. У 60-70 роки ВАТ «Радикал» (на той час Завод хімікатів) був одним із провідних підприємств хімічної промисловості в країні. Він спеціалізувався на виробництві каустичної соди і хлору методом ртутного електролізу, а з 2000 року завод визнаний банкрутом.