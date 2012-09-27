У Дніпропетровську упав будівельний кран: загинула людина
14:22, 27 вересня 2012Новини регіонів
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2 - травмовано
Сьогодні у Дніпропетровську в результаті падіння баштового крану на будівельному майданчику 1 людина загинула, 2 госпіталізовано з різними видами травм.
Про це УНІАН повідомили у Дніпропетровському територіальному відділенні Держгірпромнагляду та промислової безпеки.
За даними відділення , кран впав під час його демонтажу. Загинув робітник-монтажник.
За попередньою інформацію, надзвичайний випадок стався через через порушення технології демонтажу.
За даними Держгірпромнагляду, одним з потерпілих є директор організації, якій належить кран.
Правоохоронні органи розслідують обставини надзвичайної події.
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