У Дніпропетровську упав будівельний кран: загинула людина

Сьогодні у Дніпропетровську в результаті падіння баштового крану на будівельному майданчику 1 людина загинула, 2 госпіталізовано з різними видами травм.

Про це УНІАН повідомили у Дніпропетровському територіальному відділенні Держгірпромнагляду та промислової безпеки.

За даними відділення , кран впав під час його демонтажу. Загинув робітник-монтажник.

За попередньою інформацію, надзвичайний випадок стався через через порушення технології демонтажу.

За даними Держгірпромнагляду, одним з потерпілих є директор організації, якій належить кран.

Правоохоронні органи розслідують обставини надзвичайної події.