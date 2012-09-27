У Києві 30 вересня проведуть наймасовішу вранішню зарядку

Президент Фонду підтримки молодіжного і олімпійського плавання, чемпіон світу і олімпійський призер з плавання Денис Силантьєв заявляє про намір встановити 30 вересня під час проведення Дня чемпіонів на Оболонській набережній в Києві світовий рекорд з наймасовішої вранішньої зарядки.

Про це Д.Силантьєв повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

"На сьогоднішній день для участі в зарядці попередньо зареєструвалися 10 тисяч чоловік, але ми припускаємо, що буде істотно більше учасників. Попередній світовий рекорд було встановлено в Мексиці, коли на вранішню зарядку зібралося 8,5 тисяч чоловік", - сказав Д.Силантьєв.

За словами відомого спортсмена, основною метою акції є навіть не стільки факт встановлення світового рекорду, скільки показати людям можливість перемагати.

"Наша акція аполітична, і ми закликаємо політичних опонентів не використовувати її для проведення своєї агітації", - наголосив він.

"Найголовніше в цій акції - це об`єднуючий чинник. Якщо у нас вийде провести такий масовий захід у столиці, то й в інших містах підхоплять нашу ідею. Ми хотіли б, щоб в один день на таку зарядку вийшла б вся Україна", - сказав у свою чергу народний артист України Володимир Горянський, який підтримує цей проект.

Директор агентства Magic factory Олександр Скобцев зазначив, що після проведення акції всі учасники вранішньої зарядки одержать іменні сертифікати про участь у встановленні світового рекорду. "Вручення сертифікатів відбудеться 21 жовтня", - уточнив він.

"Ми запросили представників зарубіжних компаній, які фіксують рекорди світу, рекорди Гіннесса і рекорди України", - повідомив Д.Силантьєв, який сам проводитиме цю зарядку.