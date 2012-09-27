Сумщина: від отруєння чадним газом загинули троє людей

Троє людей загинули, серед них дитина 2009 року народження, ще одна - госпіталізована внаслідок отруєння чадним газом у приватному житловому будинку м. Лебедин Сумської області.

Як повідомляє прес-служба МНС України, попередня причина трагедії – порушення правил експлуатації пічного опалення.

Загиблих виявила родичка родини, яка прийшла їх навідати.

На місці події працювала оперативна група ТУ МНС України у Сумській області.