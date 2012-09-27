Сумщина: від отруєння чадним газом загинули троє людей
15:35, 27 вересня 2012Новини регіонів
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Серед 3-річна дитина
Троє людей загинули, серед них дитина 2009 року народження, ще одна - госпіталізована внаслідок отруєння чадним газом у приватному житловому будинку м. Лебедин Сумської області.
Як повідомляє прес-служба МНС України, попередня причина трагедії – порушення правил експлуатації пічного опалення.
Загиблих виявила родичка родини, яка прийшла їх навідати.
На місці події працювала оперативна група ТУ МНС України у Сумській області.
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