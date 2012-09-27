У Чернігові відкрився Центр малоінвазивної хірургії ока

Сьогодні у Чернігові на базі міської лікарні №2 відкрився Центр діагностики та малоінвазивної хірургії ока.

Як передає кореспондент УНІАН, в урочистому відкритті Центру взяла участь віце-прем`єр-міністр – міністр охорони здоров`я України Раїса Богатирьова, а також керівники області та міста, представники провідних медичних закладів Чернігова.

Р.Богатирьова назвала символічним, що медичний центр відкрився у день релігійного свята Воздвиження Чесного Хреста Господнього. "Це добра подія. Це добрий знак", - сказала віце-прем`єр-міністр.

За словами Р.Богатирьової, якщо раніше такі оперативні втручання проводилися у київських медичних закладах, то зараз необхідну допомогу чернігівці зможуть отримати у рідному місті.

У Центрі діагностики та малоінвазивної хірургії ока проводитимуть увесь комплекс обстежень, а також виконуватимуть малотравматичні оперативні втручання із заміни кришталика, при глаукомі тощо. Заклад оснащений сучасним обладнанням, частину якого закуплено за кошти міського бюджету (понад 380 тис. грн), а частину придбано в порядку лізингу.

Київські спеціалісти з Центру мікрохірургії ока консультуватимуть чернігівських колег. Спільно на новому обладнанні вони вже провели 10 операцій із заміни кришталика.

Також у Чернігові Р.Богатирьова зустрілася з керівниками медичних закладів міста та області. Міністр передала їм ключі від 8 автомобілів швидкої допомоги і 25 кисневих концентраторів.