У приватному будинку загинули троє молодих людей
08:41, 28 вересня 2012Новини регіонів
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У Ясинуватському районі Донецької області від пожежі загинули троє молодих людей.
Як повідомили сьогодні в Центрі пропаганди Головного управління МНС України в Донецькій області, вночі (26 вересня) в одноповерховому приватному будинку в селищі Новобахмутівка виникла пожежа, в результаті якої загинули 25-річна дочка власниці будинку, її 24-річний співмешканець, а також їхній 24 -річний знайомий.
Причиною пожежі стало порушення правил пожежної безпеки при експлуатації електроприладів, відзначили в обласному управлінні МНС.
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