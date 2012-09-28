У приватному будинку загинули троє молодих людей

У Ясинуватському районі Донецької області від пожежі загинули троє молодих людей.

Як повідомили сьогодні в Центрі пропаганди Головного управління МНС України в Донецькій області, вночі (26 вересня) в одноповерховому приватному будинку в селищі Новобахмутівка виникла пожежа, в результаті якої загинули 25-річна дочка власниці будинку, її 24-річний співмешканець, а також їхній 24 -річний знайомий.

Причиною пожежі стало порушення правил пожежної безпеки при експлуатації електроприладів, відзначили в обласному управлінні МНС.