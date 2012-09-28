У Києві відкриють два перинатальні центри

Протягом двох років у столиці з’явиться два перинатальних центри: в Оболонському та Солом’янському районах.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації, нагадавши, що у місті вже півроку працює перинатальний центр на базі пологового будинку №7.

У Головному управлінні охорони здоров’я інформують, що після набуття статусу перинатального центру у закладі підвищилася інтенсивність роботи саме з вагітними, які належать до групи ризику. Зокрема, вдвічі зросла кількість новонароджених з вагою до 1 кг. Так, протягом 8 місяців 2012 року проліковано 283 немовлят (259 з яких вже виписані додому), з них 8 дітей мали при народженні екстримально низьку вагу - до 1 кг, та продовжують катамнестичне спостереження у перинатальному центрі.

«Завдяки сприянню міської влади у столиці працюватимуть унікальні перинатальні центри. Відмінність київських закладів полягає у тому, що кожен з них матиме свою спеціалізацію. Так, у нині діючому перинатальному центрі на базі Київського міського пологового будинку №7 виходжують недоношених немовлят. Перинатальний центр, що буде створений на базі 5-го пологового будинку Солом’янського району, спеціалізуватиметься на веденні вагітних з екстрагенітальними паталогіями. В Оболонському районі на базі пологового будинку №4 прийматимуть вагітних з інфекційними патологіями», – зазначила перший заступник начальника Головного управління охорони здоров’я Валентина Залеська.