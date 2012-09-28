На Вінниччині потяги на смерть збили двох людей

У Вінницькій області протягом 27 вересня потяги на смерть збили двох людей.

Про це повідомляє прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

За повідомленням, 27 вересня близько 18-ї години поблизу залізничної станції села Сальник у Калинівському районі потяг збив 72-річну вінничанку. Стало відомо, що літня жінка вирішила перетнути залізничне полотно, однак потрапила під швидкий потяг, сполученням Одеса – Київ, який рухався в напрямку столиці.

В результаті потерпіла від отриманих травм загинула на місці пригоди.

Рух потяга був призупинений на 10 хвилин, потяг сполученням Вінниця – Хмельницький був затриманий на перегоні в районі станції Сосонка Вінницького району на 16 хвилин.

Цього ж дня, о 21:15 надійшло повідомлення, що у Вінниці, неподалік вулиці Бучми вантажний потяг, який рухався зі станції Жмеринка в бік станції Козятин, збив 37-річного чоловіка. Людина від отриманих травм загинула на місці.

Зі слів машиніста, загиблий стояв на залізничній колії, обернувшись спиною до локомотива, і на сигнали не реагував. Потерпілий проживав у селі Лука-Мелешківська Вінницького району. Рух потягів на цій ділянці колії не припинявся.

Обставини обох смертельних випадків з’ясовують правоохоронці.