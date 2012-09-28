На Буковині бронетранспортер зіткнувся з маршруткою

На Буковині при зіткненні бронетранспортера з маршруткою постраждали четверо пасажирів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ МВС України, дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні близько 9-ї години ранку на автомобільній дорозі Стрий - Івано-Франківськ – Чернівці - Мамалига в селищі міського типу Неполоківці Кіцманського району.

За попередніми даними, 19-річний військовослужбовець строкової служби - водій бронетранспортера «БТР-80», під час виконання маневру повороту виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з пасажирським автобусом «Мерседес-Бенц», що рухався за маршрутом Снятин-Чернівці.

Як з’ясувалося, колона військової техніки рухалась в напрямку міста Львів під супроводом військової інспекції дорожнього руху.

Внаслідок даної автопригоди 4 пасажирів автобуса отримали тілесні ушкодження. Потерпілих доставлено до лікарні.

Наразі з’ясовуються причини та обставини ДТП.