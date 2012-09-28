У Києві проходить нарада «Національне усиновлення: уроки Краснодону»

Уповноважений Президента України з прав дитини Юрій Павленко наполягає на ухваленні закону про скасування таємниці усиновлення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-брифінгу за підсумками семінару-наради «Національне усиновлення: уроки Краснодону».

«Закон зворотної сили не матиме. Є також потреба часу обов’язково вчити потенційного усиновлювача, а таємниця усиновлення не дає можливість запровадити цю обов’язкову підготовку», - зазначив Ю.Павленко.

На його переконання, доступ до інформації про усиновлення має бути обмежений, насамперед, - для біологічних батьків, «щоб вони не втручалися і не створювали проблем».

Водночас, наголосив уповноважений, у новому законі потрібно зберегти норму про кримінальну відповідальність за розголошення таємниці усиновлення.

«Родичі дитини (за походженням) мають право на інформацію про усиновлювача лише за його згоди. У 14 років у дитини, яку всиновили, з’являється право на інформацію про своє походження», - зазначив Ю.Павленко.

Заслужений майстер спорту України, двократна олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Лілія Подкопаєва, яка 6,5 років тому усиновила хлопчика-сироту Вадима, висловила переконання, що дитина має знати правду про своє походження.

«Чи треба говорити дитині, що її усиновили? Можу казати про себе особисто – мені б не вдалося зберегти таємницю, я – публічна людина. Але з часом я впевнилася, що це було правильно. Дитина має право знати правду, вона має знати інформацію про себе. Я щаслива, що у моєму житті з’явилася ця дитина. І Вадим, і Кароліна знають, що вони одне ціле. Ніколи у нашій сім’ї не було розділення – біологічна чи прийомна дитина. Діти дарують надію, віру, любов, і не важливо, яка ДНК у вашої дитини», - сказала Л.Подкопаєва.

За словами Ю.Павленка, Україна серед інших країн пострадянського простору має найкращу ситуацію у сфері реалізації права дитини на виховання у сім’ї.

«За останніми даними, 80% дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, вже сьогодні зростають і виховуються у сім’ях українців. Під опікою – 64 тисячі, у прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу - майже 12 тисяч. Хоча ще близько 16 тисяч дітей-сиріт виховуються в інтернатах», - зазначив Ю.Павленко.

Він підкреслив, що багато років поспіль одним з надійних партнерів держави у забезпеченні прав сироти на виховання дитини у сім’ї є Благодійний фонд Ріната Ахметова «Розвиток України».

«Фонд Ахметова реалізує низку програм, які мають дуже серйозні результати. Був момент, коли «Розвиток України» виконував функції держави з реалізації державної політики по усиновленню», - наголосив Ю.Павленко.

У свою чергу керівник програми «Сирітству – Ні» фонду Р.Ахметова «Розвиток України» Дар’я Касьянова зазначила, що рік-два тому для фонду основним завданням були результати, сьогодні вже йдеться про відповідальність.

«Сьогоднішній семінар присвячений скасуванню таємниці усиновлення та урокам трагедії у Краснодоні (у цьому місті прийомна матір вбила двох усиновлених дівчаток - УНІАН). Ми відчуваємо і свою відповідальність за те, що сталося, бо ми дуже довго і багато говорили про сімейні форми виховання. Сьогодні ми розуміємо, що на кожному етапі – від рішення усиновити і до моменту, як дитина потрапить у сім’ю, - відбувається багато речей. Це і процес адаптації, і травми, які нанесено дитині або біологічними батьками, або інтернатом. Тому дуже потрібна допомога психолога, соціального працівника», - сказала Д.Касьянова.

Вона підкреслила, що фонд Р.Ахметова також підтримує ініціативу скасувати таємницю усиновлення. «Психологи, зокрема зарубіжні, переконані – що чим раніше відкривається таємниця усиновлення, то легше вона сприймається дитиною. А все таємне стає явним», - наголосила Д.Касьянова.

Семінар-нарада проходить у Києві за ініціативи служби уповноваженого Президента з прав дитини спільно з Благодійним фондом Ріната Ахметова «Розвиток України» та Міністерством соціальної політики України. У семінарі-нараді взяли участь працівники обласних служб у справах дітей та директори Центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з усіх регіонів України, представники Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, громадських організацій.

Як повідомляв УНІАН, у серпні уповноважений Президента України з прав дитини Ю.Павленко ініціював внесення змін до Сімейного та Кримінального кодексів України щодо скасування таємниці усиновлення і запровадження опосередкованого контролю за умовами проживання усиновлених дітей із залученням широкого кола спеціалістів.

За його словами, таємниця усиновлення є тягарем, який Україна успадкувала від радянської системи. Він зауважив, що рано чи пізно дитина все одно дізнається правду про своє усиновлення. При цьому, заявив Ю.Павленко, аналіз показує, що чим пізніше дитина про це дізнається, тим негативнішими будуть наслідки.

У свою чергу Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська вважає, що скасування таємниці усиновлення є тривалим процесом і можливе лише після зміни ставлення суспільства до цього питання.