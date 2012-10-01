У Вінниці затримали п’ять осіб за збут психотропів

Співробітники Служби безпеки України затримали п’ять членів злочинного угруповання, які займались незаконним розповсюдженням у Вінниці наркотичних засобів і психотропних речовин.

Про це повідомляє прес-група УСБ України у Вінницькій області.

Встановлено, що злочинці збували наркотики постійним покупцям, переважно наркозалежним молодим людям до 30 років.

25 вересня під час обшуків по місцю проживання кожного із наркодилерів, вилучено 200 грамів психотропної речовини метамфетаміну, 2 одиниці холодної зброї та близько 10 кілограмів марихуани. Марихуану вилучили у садибі одного з затриманих, чий будинок і земельну ділянку використовували для виробництва наркотику.

На 4 сотках присадибної землі виявили ретельно доглянуту конопляну плантацію із зрілими рослинами висотою у зріст дорослої людини. На горищі будинку і в сараї виявили висушені рослини коноплі, а в кімнатах у різній скляній тарі зберігався вже подрібнений, готовий до продажу товар. Під час проникнення бійців підрозділу «Альфа» до помешкання, господар будинку спробував позбутися доказів свого злочинного бізнесу – викинув у вікно половину склянок і розбив власний телефон.

Усі п’ятеро затриманих, непрацюючі вінничани у віці 38-40 років, раніше неодноразово засуджувались за вчинення тяжких умисних злочинів: убивство, зґвалтування, розбійні напади, а також за аналогічні - у сфері незаконного обігу наркотиків.

Слідчими СБУ стосовно затриманих порушено кримінальну справу за ч.2. і ч.3 статті 307 Кримінального кодексу України (Незаконне виробництво, придбання, зберігання з метою збуту та незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах).