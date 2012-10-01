На Київщині мисливець випадково поранив двох осіб
12:38, 01 жовтня 2012Новини регіонів
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Батька й сина...
У Білоцерківському районі Київської області під час полювання 30-річний житель міста Узина мимовільним пострілом з власної мисливської рушниці поранив жителів Васильківського району згаданої області – батька й сина.
Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, нещасний випадок стався у суботу, 29 вересня.
За даними міліції, потерпілим медичну допомогу було надано без госпіталізації.
Правопорушника затримано. Зброю вилучено.
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