У Києві станцію метро «Дорогожичі» тимчасово закрито
12:40, 01 жовтня 2012Новини регіонів
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Повідомлення про замінування
Сьогодні станція Київського метрополітену «Дорогожичі» з 10.43 тимчасово закрита для входу, а о 10.54 - для виходу пасажирів у зв’язку з надходженням на телефонну лінію «102» анонімного повідомлення про її замінування.
Як повідомляє прес-служба КП Київський метрополітен”, з 10.45 поїзди метро проходять повз станцію без зупинки.
На станцію прибули представники правоохоронних органів для детального обстеження об’єкту на наявність вибухонебезпечних предметів.
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