Херсонщина: через поломку атракціону постраждали 8 людей

Під час святкування Дня міста в Голій Пристані Херсонської області через поломку атракціону «Лавка» постраждали восьмеро людей.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Територіального управління МНС в Херсонській області, аварія сталася 29 вересня о 21.45.

Чотирьох постраждалих було госпіталізовано до травматологічного відділення Голопристанської районної лікарні. Здебільшого вони одержали струс мозку, перелом гомілки або стопи, закриті черепномозкові травми, численні удари.

Решта постраждалих від госпіталізації відмовилися. Серед постраждалих - люди у віці від 14 до 42 років.

Деталі події не повідомляються. Причина поломки атракціону встановлюється.

На місці працювала оперативна група служби цивільного захисту Голопристанського району, райвідділу УМВС, місцевої райдержадміністрації.

Проводиться розслідування.