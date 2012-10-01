У січні запрацює Перинатальний центр у Луганську

15 січня 2013 року буде введено в експлуатацію Перинатальний центр у Луганській обласній клінічній лікарні.

Про це, як повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів України, сказав прем’єр-міністр Микола Азаров.

«15 січня буде введено в експлуатацію Перинатальний центр у складі Луганської обласної клінічної лікарні», - сказав глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 29 вересня, М.Азаров перебуває з робочою поїздкою в Луганській області. У місті Краснодон прем’єр-міністр взяв участь в жалобних заходах до 70-річчя з дня створення підпільної молодіжної організації «Молода гвардія».

Окрім того, прем’єр-міністр взяв участь у відкритті відділення кардіохірургії Луганської обласної клінічної лікарні.