У січні запрацює Перинатальний центр у Луганську
Сказав прем’єр-міністр
15 січня 2013 року буде введено в експлуатацію Перинатальний центр у Луганській обласній клінічній лікарні.
Про це, як повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів України, сказав прем’єр-міністр Микола Азаров.
«15 січня буде введено в експлуатацію Перинатальний центр у складі Луганської обласної клінічної лікарні», - сказав глава уряду.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 29 вересня, М.Азаров перебуває з робочою поїздкою в Луганській області. У місті Краснодон прем’єр-міністр взяв участь в жалобних заходах до 70-річчя з дня створення підпільної молодіжної організації «Молода гвардія».
Окрім того, прем’єр-міністр взяв участь у відкритті відділення кардіохірургії Луганської обласної клінічної лікарні.