Черкаси: два жителі Дніпропетровська везли 52 кг ртуті

У Черкасах минулого тижня працівники Служби безпеки України затримали двох жителів Дніпропетровська з багажем ртуті вагою 52 кг.

Про це йдеться у офіційному повідомленні Міністерства внутрішніх справ України.

Зокрема, минулого тижня в Черкасах співробітники СБУ затримали двох жителів Дніпропетровська, які в автомобілі перевозили 52 кг ртуті. За даним фактом порушено кримінальну справу за ч.3 статті 321 ККУ (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних і сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів).

Також в Черкасах працівники СБУ в автомобілі жителя Луганщини виявили та вилучили два контейнери з радіоактивною речовиною стронцій-90. За даним фактом порушено кримінальну справу за ч.3 статті 265 ККУ (незаконне поводження з радіоактивними матеріалами).