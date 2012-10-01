Під Харковом стоки каналізації зливали до річки

Стічні води з каналізаційного колектору Кулиничівської селищної ради, що в Харківському районі, зливалися безпосередньо до річки Немишля.

Як повідомили УНІАН у прес-служби Державної екологічної інспекції в Харківські області, в період з 10 по 14 серпня 2012 року обсяг скиду стічних вод до річки становив 1513 м куб.

Таким чином, селищна рада порушила законодавство України про охорону та раціональне використання водних ресурсів. Внаслідок самовільного скиду стічних вод у річку збиток державі сягнув майже 25,5 тис грн.

Кулиничівській селищній раді запропоновано добровільно відшкодувати суму завданого збитку. У випадку невиконання умов претензії, Державна екологічна інспекція у Харківській області звернеться до Господарського суду для примусового стягнення коштів.