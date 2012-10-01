Рівненщина: при зіткненні іномарок загинули троє осіб

У Рівненській області при зіткненні іномарок загинули троє осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 30 вересня, на 172 км автодороги Городище – Рівне – Старокостянтинів.

За попередніми даними, водій автомобіля «Volkswagen Passat» виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автомобілем «Daewoo Lanos».

Внаслідок ДТП водій та двоє пасажирів автомобіля «Volkswagen» загинули. Водій автомобіля «Daewoo» отримав тілесні ушкодження, з якими був госпіталізований до лікарні.

Триває слідство.