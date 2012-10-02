Житомирщина: чоловік спалив себе після сімейної сварки

На Житомирщині 30 вересня у селі Пулино Гута Червоноармійського району в приватному житловому будинку чоловік після сімейної сварки облив себе бензином і підпалив, а потім помер від травм.

Як розповіли УНІАН у прес-службі Територіального управління МНС України у Житомирській області, 32-річний господар будинку разом із дружиною прийшов з гостей, чоловік і жінка посварилися, після чого чоловік пішов в іншу кімнату, прихопивши каністру з бензином. Залишившись один, господар будинку підпалив себе.

Пожежу побачили сусіди, які й викликали рятувальників та медиків "швидкої".

Прибулі за викликом рятувальники загасили вогонь.

Постраждалого з опіками 3 та 4 ступеня 80% тіла госпіталізували до реанімаційного відділення Червоноармійської центральної районної лікарні, де він і помер за кілька годин від отриманих травм.