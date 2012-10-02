Затримано чоловіка, який “мінував” київський вокзал

Транспортна міліція затримала жителя Івано-Франківської області, який 29 вересня по телефону повідомив про замінування київського вокзалу.

Як повідомляє «Сегодня», відразу після затримання він у всьому признався і написав явку з повинною. Виявилось, що чоловік приїхав до Києва на заробітки, а рік тому вже одержав умовний термін за повідомлення про бомбу на станції столичного метро «Житомирська».

«Хід розслідування контролюється прокуратурою. Порушено кримінальну справу. Зараз вирішується питання про арешт цієї людини. Перевіряється його причетність до інших повідомлень про замінування вокзалу. За повторне скоєння такого злочину передбачено покарання до 8 років позбавлення волі», - повідомили в прокуратурі Києва.

На столичному вокзалі за останні два тижні бомбу «закладали» 6 разів. Окрім останнього випадку, такі повідомлення надійшли 18, 21, 22, 26, 27 вересня.

21 жовтня вдень «через такого ж «жартівника» близько години не працювала станція метро «Дорогожичі». Як розповіли в столичній міліції, о 10.12 надійшов анонімний дзвінок про замінування. Довелося евакуювати пасажирів, потяги їздили без зупинки на «Дорогожичах». Але жодних вибухонебезпечних предметів на станції не знайшли. Вона відновила роботу тільки об 11.35», нагадує «Сегодня».

segodnya.ua