У Запорізькій області організували несанкціоноване звалище

Бердянською міжрайонною прокуратурою з нагляду за додержанням законів у природоохоронній сфері порушено кримінальну справу стосовно директора сільгосппідприємства, який поруч з фермою підприємства на ділянці площею понад тисяча квадратних метрів організував звалище відходів тваринного походження.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Запорізької області, своїми діями директор підприємства завдав шкоди державним інтересам на суму понад 500 тис. грн.

Справа порушена за ч.2 ст. 365-1 КК України - перевищення повноважень, що спричинило тяжкі наслідки.

Слідство проводить Бердянська міжрайонна прокуратура з нагляду за додержанням законів у природоохоронній сфері.