У Запорізькій області організували несанкціоноване звалище
15:26, 02 жовтня 2012Новини регіонів
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Відходи тваринного походження
Бердянською міжрайонною прокуратурою з нагляду за додержанням законів у природоохоронній сфері порушено кримінальну справу стосовно директора сільгосппідприємства, який поруч з фермою підприємства на ділянці площею понад тисяча квадратних метрів організував звалище відходів тваринного походження.
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Запорізької області, своїми діями директор підприємства завдав шкоди державним інтересам на суму понад 500 тис. грн.
Справа порушена за ч.2 ст. 365-1 КК України - перевищення повноважень, що спричинило тяжкі наслідки.
Слідство проводить Бердянська міжрайонна прокуратура з нагляду за додержанням законів у природоохоронній сфері.
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