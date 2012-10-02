У ДТП на Чернігівщині загинули троє людей

У Чернігівській області внаслідок зіткнення двох автомобілів загинули троє осіб, четверо травмовано. Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації.

Трагедія сталася поблизу с. Жуківка Куликівського району учора ввечері. Водій автомобіля "Daewoo Lanos" не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та здійснив зіткнення з автомобілем "ВАЗ 210994". Внаслідок пригоди, водій автомобіля ВАЗ "210994", 1978 року народження, його пасажир, 1974 року народження та пасажир автомобіля "Daewoo Lanos", 1981 року народження, загинули.

Водій автомобіля "Daewoo Lanos" отримав тілесні ушкодження та був доставлений до Чернігівської обласної лікарні, ще троє пасажирів отримали тілесні ушкодження та були доставлені до Куликівської центральної районної лікарні.