Луганські оперативники затримали торговця наркотиками

У Луганській області оперативники кримінального розшуку затримали наркоторговця, який здійснював реалізацію симплексу (важкий наркотик, аналог рідкого екстракційного опію, вживається внутрішньовенно - УНІАН) в автомобілі «Нива».

Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків з громадськістю ГУМВС України в Луганській області, наркоторговцем виявився житель міста Лисичанська, 1986 року народження, який має вищу педагогічну освіту, добре фізично підготовлений. Він ніколи раніше не потрапляв у поле зору міліції.

Про місце реалізації наркотика покупець одержував інформацію телефоном у зашифрованій формі. Для збуту вибиралася відкрита місцевість, аби в разі форс-мажору можна було і позбутися товару, і втекти від міліції. Покупець, який опинявся в салоні «Ниви», обличчя продавця не бачив - наркоторговець завжди у шапочці з прорізами для очей.

Під час затримання з автомобіля «Нива» було вилучено близько півтора літрів рідкого симплексу. Товар був розфасований і «заряджений» у шприци. Торговець тут же продавав покупцеві і ангідрид, яким можна було розбавляти дозу. Загалом оперативниками було вилучено наркотичного засобу - симплекс, за цінами чорного ринку, на суму близько 90 тисяч гривень.

Щодо молодої чоловіка минулого тижня порушено кримінальну справу за статтею 307 КК України. Йому обрано запобіжний захід – утримання під вартою.