Крим з початку року відвідали 5,7 млн. туристів

У Криму за 9 місяців 2012 року відпочили 5,7 млн. чоловік — це більше, ніж за весь минулий рік, і на 7,1% перевищує показники січня-вересня 2011 року.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Міністерства курортів і туризму Криму.

Відомство також інформує, що кількість росіян, які відпочили, збільшилася з 1,42 млн. у 2011 році до 1,52 млн. у 2012 році.

Частка росіян у загальній кількості туристів нинішнього року становила 25% (у 2011 році – 21%), туристів інших країн СНД – 3%, далекого зарубіжжя — 3%, українців – 69%.

«Платоспроможність таких туристів набагато вища: середня сума, яку витрачає російський турист у Криму — 10 тис. грн за 14 днів, українець – 7 тис. грн. За 10 днів європеєць залишає в Криму близько 14 тис. грн», - повідомили в Мінкурортів.

Як повідомляв УНІАН, влада Криму розраховує, що регіон в 2012 році відвідає близько 6 млн. туристів.