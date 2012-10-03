На шахтах Донецької області померли двоє гірників

Учора в Донецькій області на шахтах в м. Макіївці і в м. Шахтарську на робочому місці померли два гірники.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Профспілки працівників вугільної промисловості України.

Так, в Шахтарську на орендному підприємстві «Шахтоуправління ім. XVII Партз`їзду» помер електрослюсар підземний, 1971 року народження. Він з бригадою робітників у конвеєрному штреку вугільної лави на горизонті 470 метрів виконував наряд з перемонтажу обладнання з відпрацьованої печі в нову. У ході виконання робіт електрослюсар відчув себе недобре, знепритомнів. Гірничий майстер і шахтарі ділянки надавали йому першу допомогу, оперативно викликали реанімаційно-протишокову групу лікарів, але врятувати людину не вдалося, і медики констатували смерть гірника.

В іншому випадку - в Макіївці на шахті імені Бажанова державного підприємства "Макіїввугілля" помер старший механік, 1948 року народження. Він вийшов на роботу, скарг на самопочуття у нього не було, але, отримавши наряд і прямуючи на місце його виконання, гірник різко відчув себе погано, почав осідати на коліна і знепритомнів. На місце події прибули завідувачка медпункту шахти з черговим фельдшером, не виявивши ознак життя у гірника, вони почали проводити реанімаційні заходи, але врятувати людину не вдалося.

В даний час причини смерті в обох випадках встановлює судово-медична експертиза.