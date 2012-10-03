У Харкові під час пожежі у будинку постраждали троє осіб

У Харкові під час пожежі у багатоповерхівці постраждали троє осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства надзвичайних ситуацій, пожежа в десятиповерховому житловому будинку по вул. Ощепкова, 1, сталася вчора, 2 жовтня, об 11.30. Зокрема, виникло загорання балконів на 8-10 поверхах.

Підрозділами МНС із залученням пожежних автодрабин врятовано 6 осіб та проведено термінову евакуацію 23 мешканців будинку. «Постраждало 3 особи, яких у стані середнього ступеню важкості госпіталізовано», - йдеться в повідомленні.

О 13-й год. підрозділами МНС пожежу ліквідовано. Причина пожежі встановлюється.