У Харкові під час пожежі у будинку постраждали троє осіб
11:18, 03 жовтня 2012Новини регіонів
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Причина пожежі встановлюється
У Харкові під час пожежі у багатоповерхівці постраждали троє осіб.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства надзвичайних ситуацій, пожежа в десятиповерховому житловому будинку по вул. Ощепкова, 1, сталася вчора, 2 жовтня, об 11.30. Зокрема, виникло загорання балконів на 8-10 поверхах.
Підрозділами МНС із залученням пожежних автодрабин врятовано 6 осіб та проведено термінову евакуацію 23 мешканців будинку. «Постраждало 3 особи, яких у стані середнього ступеню важкості госпіталізовано», - йдеться в повідомленні.
О 13-й год. підрозділами МНС пожежу ліквідовано. Причина пожежі встановлюється.
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