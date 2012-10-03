Чернігівщина: виявили понад 60 боєприпасів часів війни
11:29, 03 жовтня 2012Новини регіонів
0
Снаряди знищила
У Чернігівській області пошуковці виявили понад 60 боєприпасів часів Великої Вітчизняної війни.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації.
За повідомленням, учора поблизу с. Ладинка Чернігівського району представники фонду пошуку "Пам`ять" на відкритій території виявили 63 артилерійські снаряди калібру 45 мм часів Великої Вітчизняної війни.
Група піротехнічних робіт ТУ МНС України у Чернігівській області о 16 год. артилерійські снаряди знищила.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter