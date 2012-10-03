Івано-Франківськ: багатодітна матір намагалася продати дитину

У Івано-Франківській області співробітники підрозділу боротьби з торгівлею людьми затримали 45-річну мешканку одного з районів Прикарпаття, яка з корисливих мотивів передала в оренду свою десятирічну доньку.

Як повідомили сьогодні УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю управління МВС України в Івано-Франківській області, жінку 29 вересня було затримано після того, як вона отримала обумовлену суму 5000 гривень за те, що її дочку використовуватимуть для жебракування на вулицях і людних місцях на території Прикарпаття.

Незадовго до цього оперативникам міліції стало відомо, що ця жінка шукає людей, котрі прилаштували б дитину у сферу жебракування. Відтак міліціонери взяли на контроль подальші дії жінки. Надвечір 29 вересня вона призначила зустріч в Івано-Франківську іншій жінці і отримала «гонорар» за домовленість про те, що упродовж жовтня дівчинка проживатиме в обласному центрі і «зароблятиме» жебракуванням під опікою чужої людини.

Стосовно жінки порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 статті 149 Кримінального кодексу України (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини). Санкціями цієї статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років. Наразі суд обрав затриманій міру запобіжного заходу – підписка про невиїзд.

Як стверджують у міліції жінка є багатодітною матір’ю, але вихованням своїх чотирьох неповнолітніх дітей майже не займається. Ці діти проживають і навчаються у школі-інтернаті. А ще двоє найстарших – вже повнолітні.