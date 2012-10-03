У Києві суд заарештував «мінера» залізничного вокзалу

Солом’янський районний суд Києва підтримав позицію прокуратури столиці та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 32-річному мешканцю Івано-Франківської області, який 29 вересня по телефону повідомив про замінування київського залізничного вокзалу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.

Як з’ясувалося, мешканець Прикарпаття приїхав до столиці на заробітки. Про «бомбу на залізничному вокзалі» він повідомив зі свого мобільного телефону в службу «102» о 04.55. У цей час він перебував у стані алкогольного сп’яніння та знаходився біля станції метро «Вокзальна».

Як повідомлялося, «мінера» було затримано 30 вересня. Того ж дня стосовно нього порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 259 КК України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності).

У ході розслідування кримінальної справи перевіряється причетність затриманого до ще п’яти неправдивих повідомлень про замінування залізничного вокзалу Київ-Пасажирський 18, 21, 22, 26, 27 вересня.

За даними ЗМІ, затриманий рік тому вже одержав умовний термін за повідомлення про бомбу на станції столичного метро «Житомирська».