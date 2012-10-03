На Закарпатті в лісі виявили 31 бойову міну

У Воловецькому районі Закарпатської області в лісовому масиві виявили 31 мінометну міну, в окремих з них були пошкоджені підривники.

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомили в територіальному управлінні МНС України у Закарпатській області.

Як йдеться в повідомленні, інформація про те, що в районі лісового масиву неподалік села Ялове Воловецького району виявлено підозрілі предмети, схожі на вибухонебезпечні, надійшла в оперативно-рятувальну службу Закарпаття вчора, 2 жовтня.

На місце виїхали піротехніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення ТУ МНС у Закарпатській області.

Під час обстеження прилеглої території (площа близько 0,26 га) села Ялове було виявлено та вилучено 31 мінометну міну часів Другої світової війни калібру 82 мм.

За даними ТУ МНС в Закарпатській області, цього ж дня дану небезпечну знахідку було знешкоджено на місці.

За словами фахівців-піротехніків, усі виявлені вибухонебезпечні предмети були бойовими, причому в окремих з них ще й були пошкоджені підривники, отож переносити та перевозити їх було дуже небезпечно.