У Миколаєві у подружжя вилучено 5 т спиртного-фальсифікату

У Миколаєві в підпільному цеху сімейної пари вилучено понад п`яти тонн фальсифікованого спиртного.

Як повідомили УНІАН у Секторі зв`язків з громадськістю УМВС України в Миколаївській області, підпільний бізнес подружжя з Жовтневого району було виявлено 2 жовтня під час проведенні оперативно-профілактичного відпрацювання.

Як з`ясували співробітники відділу боротьби зі злочинами в базових галузях економіки, 42-річний чоловік і його дружина самі виготовляли вино і горілку, налагодивши виробництво у власному приватному домоволодінні, і розливали їх у пластикові пляшки.

Продукція вироблялася без дотримання елементарних правил санітарії. Готову продукцію, переважно оптом, голова сім`ї збував не тільки на ринках Миколаєва, а й замовникам в інших областях.

Під час проведення санкціонованого обшуку у правопорушників було виявлено і вилучено сировину і готову продукцію у кількості понад п`яти тонн, а також обладнання для виробництва і додаткових матеріалів на суму більш як 100 тис. грн.

На даний час проводиться дослідження вилученої продукції і збираються матеріали для порушення кримінальної справи за ознаками ч. 2, 3 ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення алкогольних напоїв з недоброякісної сировини (матеріалів), які представляють загрозу для життя і здоров`я людей, шляхом відкриття підпільних цехів або з використанням обладнання, яке забезпечує масове виробництво таких товарів). За подібний злочин передбачається покарання: штраф або позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.

Запобіжний захід обирається.