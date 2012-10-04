Звільнили громадянина Сирії, якого викрали з метою викупу

Співробітники Управління боротьби з організованою злочинністю Головного управління Міністерства внутрішніх справ в Запорізькій області і ГУ МВС у Полтавській області звільнили громадянина Сирії, якого наприкінці вересня було викрадено з метою отримання викупу.

Як повідомили УНІАН у керівництві ГУ УМВС України у Запорізькій області, чоловіка 8 діб викрадачі утримували в одному з сіл Полтавської області, де зловмисники били його, не давали їжі і, щоб запобігти втечі, скували його ланцюгом.

У ГУ УМВС Запорізької області повідомили: «До УБОЗу Запорізької області 2 жовтня звернулася мешканка Шевченківського району Запоріжжя, яка повідомила, що її чоловік, громадянин Сирії, студент одного з харківських вишів, виїхав у справах із Запоріжжя до Дніпропетровська і з ним урвався мобільний зв`язок. Увечері 2 жовтня зниклий чоловік зателефонував дружині з чужого телефону і повідомив, що його викрадено і буде звільнено лише в тому разі, якщо викрадачам буде виплачено 10 тис. дол.. або передано документи на квартиру сім`ї».

За даним фактом було порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 146 КК України (незаконне позбавлення волі або викрадання людини).

Під час оперативно-розшукових заходів було встановлено місце знаходження викраденого і викрадачів, і в ході спецоперації викраденого було звільнено і передано медикам. Медики оцінюють стан іноземця як тяжкий.

Зловмисники затримані. Інформацію про них, в інтересах слідства, правоохоронці поки не надають.