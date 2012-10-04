Миколаївщина: працівники шкірвендиспансеру привласнили 2 млн грн

На Миколаївщині працівники Управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили бухгалтерів шкірно-венерологічного диспансеру.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, зазначені особи впродовж 2005-2011 років підробляли бухгалтерські документи про нарахування та виплату заробітної плати працівникам диспансеру, завищивши оклади та надбавки працівникам, унаслідок чого привласнили понад 2 млн грн бюджетних коштів.

За даним фактом органами прокуратури порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191 та ч.2 ст.366 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем й службове підроблення) КК України.