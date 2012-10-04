Луганщина: легковик зіткнувся з вантажівкою

На Луганщині внаслідок зіткнення легковика з вантажівкою загинуло троє осіб, ще одна травмована.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, 3 жовтня о 18.20 на 528 км автодороги Знам’янка – Луганськ – Ізварине 24-річний водій автомобіля Skoda Fabia з невідомих причин виїхав на смугу зустрічну руху, де скоїв зіткнення з вантажівкою Man 18.220.

Внаслідок ДТП водій та двоє пасажирів автомобіля Skoda загинули на місці пригоди, а водій MAN отримав тілесні ушкодження. Триває слідство.