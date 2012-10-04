Затриманий мешканець Прикарпаття 6 разів «мінував» вокзал

Заробітчанин з Івано-Франківський області, якого було затримано за неправдиве замінування київського залізничного вокзалу 29 вересня, зізнався у неправдивому повідомленні про замінування цього ж вокзалу 18, 21, 22, 26, 27 вересня.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації прокуратури міста Києва, в ході розслідування кримінальної справи він власноручно написав п’ять явок з повинною, у яких повідомив про час, місце, спосіб та обставини вчинених ним злочинів.

За неправдиве повідомлення про замінування залізничного вокзалу у столиці стосовно мешканця Івано-Франківської області 30 вересня було порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 259 Кримінального кодексу України.

Вчора Солом’янський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Також чоловіку буде призначено судово-психіатричну експертизу. Вході експертизи буде також визначено його психічний стан під час вчинення злочинів.