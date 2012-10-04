Житомирщина: у місцевого жителя вилучили 55 кг конопель

У селі Троянові Житомирського району Житомирської області вчора, 3 жовтня, оперативники райвідділу УМВС України вилучили у помешканні місцевого жителя 55 кг конопель.

Як повідомила кореспонденту УНІАН керівник відділу громадських зв’язків УМВС України у Житомирській області Алла Ващенко, "йдеться про масштабну заготівлю наркосировини марихуани".

За її словами, міліція знайшла понад 55 кг сировини конопель на різних етапах процесу підготовки до обробки та виготовлення наркотиків.

На веранді будинку 33-річного жителя Троянова міліціонери побачили господарські сумки, заповнені щойно зрубаними рослинами конопель, які готували до первинної обробки. Загалом, за оперативними даними, у цьому невеличкому приміщенні знаходилось близько 30 кг марихуани.

В одній з кімнат будинку на підлозі оперативники виявили розкладені та подрібнені рослини та шишки конопель, що перебули на етапі просушування. На горищі будинку правоохоронці знайшли ще 5 кг, але уже повністю висушених та подрібнених рослин, схожих на коноплі.

Усе виявлене направлене на дослідження до Житомирського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при обласному УМВС.

"Наразі встановлена причетність до вирощування та зберігання наркотичного зілля щонайменше двох жителів району, 23 та 33 років",- уточнила А.Ващенко.

Господар оселі пояснив, що просто здав житло у найм і у заняття своїх винаймачів не втручався.

Після встановлення результатів експертизи за цим фактом міліція порушить кримінальну справу за статтею 309 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).

Як уточнив УНІАН начальник Житомирського райвідділу УМВС України в Житомирській області Олександр Довгоп’ятий, наразі затримано двоє підозрюваних та вилучено загалом понад 55 кг наркотичної сировини. Заходи міліції щодо встановлення каналів надходження та розповсюдження марихуани, а також інших, причетних до цього осіб, тривають.