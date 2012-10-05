Сумська облрада прийняла протитуберкульозну Програму

Депутати Сумської обласної ради на черговій сесії 28 вересня прийняли Обласну цільову соціальну Програму протидії захворюваності на туберкульоз на 2012-2016 роки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сумської облради, відповідне рішення облради підписав голова облради Геннадій Михайленко.

За інформацією начальника управління охорони здоров`я Сумської обласної державної адміністрації Петра Павлюка, Програма реалізовуватиметься в 3 етапи: І етап – до кінця 2012 р., ІІ етап – з 2013 до 2014 р., ІІІ етап – 2015-2016 рр.

«Щоб понизити рівень захворюваності і смертності від туберкульозу, планується запровадити проведення діагностичних досліджень, поліпшити матеріально-технічну базу протитуберкульозних лікувальних установ, посилити профілактичну роботу. Що стосується фінансування, то на боротьбу з туберкульозом Сумська область виділить більш як 100 млн. грн: планується з обласного бюджету виділити понад 88 млн. грн, а з міського – близько 20 млн. грн», - розповів П.Павлюк.

За його словами, у 2011 р. в Сумській області захворюваність на туберкульоз, його поширеність і смертність від туберкульозу становили відповідно 57,2; 145,6 і 17,7 випадку на 100 тисяч населення.

«Незважаючи на зниження основних показників, епідемічна ситуація в області є загрозливою, захворюваність від цієї хвороби все ще залишається на епідемічному рівні, а смертність перевищує середньоукраїнський показник 15,8. Виконання вказаної Програми дасть змогу, зокрема, поліпшити епідемічну ситуацію з туберкульозу в області, понизивши захворюваність на туберкульоз до 50,0 на 100 тис. населення і смертність до 14,0, забезпечити лікування 70% хворих з новими випадками туберкульозу», - наголосив П.Павлюк.