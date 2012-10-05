Судитимуть хірургів, які залишили в животі пацієнта інструмент

За вказівкою прокуратури Донецької області порушено кримінальну справу за фактом неналежного виконання професійних обов`язків медперсоналом Добропільської центральної міської лікарні. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької обласної прокуратури.

Прокуратурою встановлено, що 7 лютого 2007 року при проведенні хірургічної операції лікарями хірургічного відділення медичного закладу в черевній порожнині пацієнта був залишений металевий затиск.

В результаті, халатність з боку медперсоналу призвела до тяжких наслідків для здоров`я чоловіка і спричинила за собою тривалу втрату працездатності. Завдані збитки кваліфікуються як заподіяння тілесних ушкоджень середнього ступеня тяжкості.

"Прокуратура області та Добропільська міжрайонна прокуратура здійснювали нагляд за проведенням дослідчої перевірки. З метою з`ясування всіх обставин інциденту і його наслідків були дані вказівки щодо проведення додаткової судово-медичної експертизи та інших необхідних дій. За результатами перевірки за вказівкою прокуратури області органами міліції 01.10.2012 року порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.140 (неналежне виконання професійних обов`язків медичним працівником) КК України. В даний час ведуться слідчі дії ", - повідомив начальник відділу нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ при провадженні дізнання та досудового слідства Едуард Геращенко.