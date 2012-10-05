Київенерго готове до початку опалювального сезону

Публічне акціонерне товариство “Київенерго” технологічно готове до підключення об’єктів соціальної та житлової сфери до опалення.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київенерго.

В рамках підготовки до осінньо-зимового періоду фахівці компанії здійснили значний комплекс робіт. Зокрема, проведено капітальні та поточні ремонти енергоблоків, котлів та іншого обладнання ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6, станцій теплопостачання, котелень, теплопунктів. Здійснено також гідравлічні випробування тепломереж, реконструкцію та планові ремонти теплових та електричних мереж тощо.

Відремонтовано, зокрема, 5 енергоблоків, 622 водогрійних і парових котлів, 551 трансформаторна підстанція, а також близько 100 км повітряних ліній та 1503 ділянки кабельних ліній тощо.

Також фахівці Київенерго здійснили масштабну заміну столичних трубопроводів, збільшивши запланований на 2012 рік обсяг у 1,5 рази — з 50 до 75 км. Капітальні ремонти і реконструкція трубопроводів відбулися, здебільшого, у районах з найбільш зношеними тепломережами –– на Борщагівці, Теремках, Подолі, Куренівці, Солом`янці, Троєщині, Нивках. Найбільш масштабні роботи здійснено на вул. А. Барбюса, проспекті Комарова та Залізничному шосе. Так, на цих ділянках було замінено відповідно 320 м, 700 м та 800 м трубопроводів діаметром від 600 до 1200 мм.

Загалом у поточному році у підготовку столичного енергокомплексу до опалювального сезону 2012/2013 компанія вклала понад 300 млн. гривень.

“Київенерго своєчасно завершила усі роботи з підготовки до зими та технологічно готова розпочати процес підключення споживачів до опалення. Тож запуск тепла залежить у першу чергу від погодних умов та технологічної готовності внутрішньобудинкових мереж споживачів», –– зазначив технічний директор ПАТ «Київенерго” Олександр Зайцев.