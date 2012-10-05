На Харківщині біля траси виявили боєприпаси часів війни

У Ізюмському районі Харківської області неподалік автошляху Київ-Харків-Довжанський (веде до кордону з Російською Федерацією) виявили арсенал боєприпасів часів Великої Вітчизняної війни.

Як повідомив кореспондентові УНІАН помічник начальника Головного територіального управління МНС України в Харківській області Ігор Лупандін, боєприпаси були виявлені 4 жовтня в полі на відстані близько 200 метрів від траси.

Снаряди знайшли члени громадської пошукової організації під час розкопок.

Піротехніки, які прибули на місце знахідки, протягом двох днів вилучили 400 боєприпасів, у тому числі артснаряди калібру 122 мм – 53 штуки, 45 мм – 155 штук, 76 мм – 44 штук, мінометні міни калібру 50 мм – 49 штук, 79 мм – 79 штук, гранати РГД-33 – 20 штук.

Сьогодні всі вибухонебезпечні предмети рятувальники вивезли у спеціально відведене місце та знищили.