На Сумщині опалювальний сезон розпочнеться 8 жовтня

У Сумській області опалювальний сезон розпочнеться з 8 жовтня. З цього дня тепло має надійти до установ соціальної сфери, а з 10 жовтня - до житлового фонду. З 15 жовтня – до теплозабезпечення необхідно підключити весь житловий фонд області.

Як передає кореспондент УНІАН, таке завдання висунув голова Сумської обласної держадміністрації Юрій Чмирь під час засідання колегії ОДА.

«З понеділка очікується зниження температурного режиму. Тому люди мають одержати тепло вчасно. Перш за все, йдеться про установи бюджетної сфери: лікарні, школи, дитячі садки», - відзначив керівник області.

Голова ОДА підкреслив, що кожний чиновник несе персональну відповідальність за проходження опалювального сезону. Також Ю.Чмирь звернув увагу, що при формуванні бюджету на 2013 рік слід передбачити кошти на реконструкцію об`єктів житлово-комунального господарства області і переведення їх на альтернативні види палива.

За інформацією начальника управління житлово-комунального господарства Сумської ОДА Івана Огрохіна, станом на 1 жовтня повністю підготовлені до опалювального сезону 423 котельні, 20 котлів капітально відремонтовано, більш як 20 замінено на енергоефективні. Теплопостачальними організаціями проведені гідравлічні випробування тепломереж, ліквідовано пориви, наведено лад на центральних теплових пунктах, сформовані необхідні запаси палива на підприємствах теплоенергетики. «У цілому на підготовку області до опалювального сезону використано близько 60 мільйонів гривень. На заходи щодо підготовки житлового фонду використано близько 23 мільйонів гривень. Установи освіти, культури, медицини, соціального захисту населення до роботи в осінньо-зимових умовах готові стовідсотково, зокрема забезпечені вугіллям і дровами. Проведені і роботи з впровадженню енергозберігальних технологій – так, котельні 41 навчального закладу мають котли, що працюють на альтернативних видах палива», - розповів І.Огрохін.